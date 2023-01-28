Переговоры о передаче Украине авиации и дальнобойных ракет ведутся с партнерами в ускоренном режиме - Подоляк

Переговоры о передаче Украине авиации и дальнобойных ракет ведутся с партнерами в ускоренном режиме, сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
По его словам, партнеры понимают логику войны. В частности, они понимают, что для прикрытия бронетехники, которую они же и предоставляют, Украине обязательно необходима авиация.
"Точно также для того, чтобы резко уменьшить ключевой инструмент российской армии – того, чем они воюют сегодня на линии фронта, а это, прежде всего, ствольная артиллерия, нам необходимы ракеты, которые уничтожат их склады", - сказал Подоляк в эфире телеканала FREEDOM.
В том же Крыму, отметил советник главы Офиса президента, более 100 складов разных спецификаций.
"И, конечно, же их нужно уничтожать. Иначе запорожская, донецкая и луганская группировки (российской армии – ИФУ) будут иметь существенный объем артиллерийских возможностей. Я не думаю, что в рамках войны этого кто-то не понимает", - сказал он.
"Поэтому, первое: переговоры (о предоставлении авиации и дальнобойных ракет – ИФУ) уже идут. Второе: переговоры идут ускоренно. Третье: партнеры все это понимают. Четвертое: есть еще нюансы, касающиеся внутреннего психологического статуса в странах-партнерах", - заявил Подоляк.
По его словам, эти нюансы связаны с тем, что партнеры все еще не могут оказаться от своего внутреннего консерватизма из-за страха перед изменениями мировой архитектуры на фоне войны в Украине.
"С этим нужно работать. Мы должны показывать реальные картинки этой войны. Мы должны резонно говорить и рассказывать: например, это и это позволит уменьшить смерти людей, это – сократить нагрузку на инфраструктуру, это - сократить угрозы безопасности европейскому континенту, это локализовать войну. И мы это делаем. И в короткое время выйдем на авиацию и на ракеты повышенной дальности", - резюмировал Подоляк.
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