Азербайджан планирует в воскресенье эвакуацию сотрудников посольства в Тегеране

Эвакуация сотрудников посольства Азербайджана в Иране и членов их семей планируется 29 января, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в МИД Азербайджана. «Эвакуация сотрудников посольства Азербайджана в Иране, а также членов их семей запланирована на завтра», - подчеркнули в МИДе. А.Азизов

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