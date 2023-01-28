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Внешняя политика 28.01.2023 21:51

Азербайджан планирует в воскресенье эвакуацию сотрудников посольства в Тегеране

Эвакуация сотрудников посольства Азербайджана в Иране и членов их семей планируется 29 января, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в МИД Азербайджана.

«Эвакуация сотрудников посольства Азербайджана в Иране, а также членов их семей запланирована на завтра», - подчеркнули в МИДе.

А.Азизов

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Тэги: ИРАН, ПОСОЛЬСТВО, ЭВАКУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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