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Внешняя политика 28.01.2023 22:23

Азербайджан осуждает все формы и проявления терроризма - Алиев

Президенты Азербайджана и Израиля Ильхам Алиев и Ицхак Герцог провели в субботу телефонный разговор.

Разговор состоялся по инициативе израильской стороны, сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

«В ходе телефонного разговора президент Израиля осудил теракт против посольства Азербайджана в Тегеране. В связи с гибелью в результате теракта начальника службы безопасности посольства Орхана Аскерова, он выразил соболезнования президенту Алиеву, а также родным и близким покойного и азербайджанскому народу и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим», - подчеркивается в информации.

Президент Азербайджана выразил признательность за соболезнования.

Алиев, в свою очередь, подчеркнул, что другой охранник, будучи безоружным, бросился на террориста, бесстрашными и ловкими действиями обезоружил его. «Президент Азербайджана отметил, что если бы террорист, вооруженный автоматом, не был разоружен, то не исключено, что его мишенью стали бы и другие сотрудники посольства и члены их семей, проживающие в жилом секторе здания посольства», - подчеркивается в информации.

Президент Азербайджана также выразил соболезнования Герцогу и семьям погибших в связи с совершенным в Израиле террористическим актом, пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Президент Израиля выразил признательность главе азербайджанского государства за соболезнования.

«Президент Алиев заявил, что заявил, что Азербайджан, как государство, пострадавшее от терроризма, осуждает все его формы и проявления, независимо от мотивов», - подчеркивает пресс-служба президента Азербайджана.

МИД Азербайджана ранее сообщил, что 27 января около 8:30 по бакинскому времени совершено вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране. Вооруженный автоматом "Калашников" убил начальника службы безопасности дипмиссии. При отражении вооруженного нападения еще два ее сотрудника получили ранения, их состояние оценивается как удовлетворительное. Ведется расследование инцидента.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал инцидент терактом и потребовал от Тегерана раскрытия его в кратчайшие сроки.

Иранские СМИ со ссылкой на главу полиции Тегерана Гусейна Рахими сообщили, что нападавшим, который задержан, был мужчина в возрасте 50 лет.

Р.Ахмедов

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