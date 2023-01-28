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Внешняя политика 28.01.2023 23:07

Алиев заявил Раиси, что ждет тщательного и прозрачного расследования теракта против посольства Азербайджана в Тегеране

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу провел телефонный разговор с иранским коллегой Ибрахимом Раиси, стороны обсудили вооруженное нападение на азербайджанское посольство в Тегеране.

Разговор состоялся по инициативе иранской стороны, сообщает пресс-служба президента Азербайджана

В связи с гибелью (в результате нападения на посольство - ИФ) начальника службы безопасности посольства Орхана Аскерова, президент Раиси выразил соболезнования президенту Ильхаму Алиеву, семье погибшего и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

"Алиев заявил, что решительно осуждает террористический акт, совершенный против посольства Азербайджана в Тегеране, и выразил надежду, что этот кровавый террористический акт будет тщательно расследован, а виновные понесут наказание. Алиев также подчеркнул важность проведения прозрачного расследования", - подчеркивается в информации.

Алиев в ходе разговора сообщил, что другой охранник (посольства - ИФ) безоружным бросился на террориста и обезоружил его. Он отметил, что если бы террорист, не был бы разоружен, то не исключено, что его мишенью стали бы и другие сотрудники посольства и члены их семей, проживающие в жилом секторе здания посольства.

"Президент Алиев подчеркнул важность обеспечения безопасности дипмиссий", - отмечает пресс-служба президента Азербайджана.

Р.Ахмедов

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Тэги: АЛИЕВ, РАИСИ, РАЗГОВОР


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