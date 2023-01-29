Жители Нахчывана ощутили произошедшее в Иране землетрясение, жертв и разрушений нет – МЧС Азербайджана

МЧС Азербайджана сообщает, что землетрясение, которое произошло в субботу вечером в Иране, ощущалось и в Нахчыванской Автономной республике (АР) Азербайджана.
По информации ведомства, 28 января в 22:14 по бакинскому времени в 108 км юго-западнее Нахчыванской сейсмостанции в иранском городе Хой было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2. Очаг залегал на глубине 10 км.
«На территории Нахчыванской Автономной Республики подземные толчки ощущались силой до 5-3 баллов. По предварительной информации, на территории Нахчыванской АР разрушений и пострадавших в результате землетрясения нет», - подчеркивает МЧС.
Р.Ахмедов
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