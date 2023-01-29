Взрыв произошел на складе боеприпасов в Иране

О сильном взрыве склада боеприпасов в центральной иранской провинции Исфахан сообщили местные СМИ.

Взрыв произошел в воскресенье, склад принадлежит министерству обороны Ирана.

Позднее агентство IRNA уточнило, что взрыв произошел вечером в субботу на военном промышленном комплексе, он был инициирован атакой малых беспилотников.

"Небольшими беспилотниками была предпринята неудачная атака на промышленный комплекс министерства обороны, и, к счастью, с учетом (...) принятых мер противовоздушной обороны, удар был нанесен только одним из них", - говорится в сообщении IRNA в соцсети со ссылкой на министерство обороны страны.

В нем отмечается, что "система ПВО комплекса смогла уничтожить два других беспилотника", в результате атаки никто не погиб, "крыше комплекса нанесен незначительный ущерб".