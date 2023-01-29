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Дальнее зарубежье 29.01.2023 09:57

Президент Аргентины заявил, что его страна не намерена поставлять оружие Украине

Страны Латинской Америки не планируют поставлять оружие Украине, заявил президент Аргентины Альберто Фернандес.

"Аргентина и Латинская Америка не планируют отправлять оружие Украине или же в другую конфликтную зону", - заявил он на пресс-конференции после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем, находящимся в Аргентине с визитом.

Как сообщали СМИ, ранее на этой неделе президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отклонил просьбу Берлина отправить Украине боеприпасы к танкам, которые западные союзники пообещали поставить Киеву.

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Тэги: АРГЕНТИНА, ПРЕЗИДЕНТ, УКРАИНА, ОРУЖИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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