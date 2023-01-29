Трамп обвинил Байдена в подведении человечества к грани третьей мировой войны

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что действующий глава США Джо Байден приводит человечество к риску третьей мировой войны. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на выступление Трампа в штате Южная Каролина.

"Из-за слабости и некомпетентности Джо Байден поставил нас на грань Третьей мировой войны", - указал он.

Политик назвал неудачный вывод американских войск из Афганистана по поручению Байдена в 2021 году "самым тяжелым днем в истории США".

Трамп указал на слабую политику действующего президента Соединенных Штатов в области охраны границ с Мексикой, бездействии в растущих показателях смертей от наркотиков, отсутствии образовательных реформ.

Политик также пообещал, что "как президент" он внесет радикальные изменения в иммиграционную, экономическую и энергетическую политику США, обратит инфляцию вспять, обезопасит границу США с Мексикой и укрепит позиции Америки как мировой державы.

В.Алиев