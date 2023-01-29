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Дальнее зарубежье 29.01.2023 11:35

В Израиле приняли решение усилить армию и полицию, а также упростить получение оружия

В Израиле приняли решение усилить армию и полицию, а также упростить получение оружия на фоне теракта в Иерусалиме, говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

"Военно-политический кабинет принял этим вечером решения о ряде мер по борьбе с терроризмом и точной цене, которую заплатят террористы и те, кто их поддерживает", - указано в сообщении.

Среди этих мер - упрощение процедуры получения разрешений на ношение оружия, укрепление еврейских поселений на западном берегу реки Иордан, усиление подразделений армии и полиции, а также расширение практики задержаний и целенаправленных операций по изъятию незаконно хранимого оружия.

В.Алиев

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, АРМИЯ, ПОЛИЦИЯ, УСИЛЕНИЕ


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