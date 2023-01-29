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Дальнее зарубежье 29.01.2023 12:23

Талибы приказали вузам не допускать девушек к вступительным экзаменам

Талибы приказали вузам не допускать девушек к вступительным экзаменам, говорится в письме минобразования Афганистана к учебным заведениям.

"Министерство высшего образования приказало всем частным университетам и учебным заведениям не допускать девушек до вступительных испытаний", - указано в сообщении источника в ведомстве.

С момента захвата власти в стране Талибан продолжает систематическую работу по ограничению доступа к высшему и среднему образованию для женщин.

В.Алиев

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБАН, ОБРАЗОВАНИЕ, ЭКЗАМЕНЫ


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