Талибы приказали вузам не допускать девушек к вступительным экзаменам, говорится в письме минобразования Афганистана к учебным заведениям.

"Министерство высшего образования приказало всем частным университетам и учебным заведениям не допускать девушек до вступительных испытаний", - указано в сообщении источника в ведомстве.

С момента захвата власти в стране Талибан продолжает систематическую работу по ограничению доступа к высшему и среднему образованию для женщин.

В.Алиев