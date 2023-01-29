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Дальнее зарубежье 29.01.2023 14:58

Британский премьер снял с поста председателя тори из-за нарушения им министерского кодекса

Премьер Великобритании Риши Сунак снял с поста председателя правящей Консервативной партии бывшего главу минфина страны Надима Захави на основании результатов расследования его налоговых махинаций. Об этом сообщается со ссылкой на письмо Санака, адресованное Захави.

"Имело место серьезное нарушение министерского кодекса. Как следствие, я проинформировал вас о моем решении снять вас с вашего поста в правительстве Его Величества", - говорится в письме.

Скандал вокруг Надима Захави разразился после того, как юрист Дэн Нейдл, который состоит в Лейбористской партии, сообщил, что экс-глава минфина не платил налоги на прирост капитала в результате продажи акций компании YouGov через траст Balshore Investments Limited в Гибралтаре, поскольку он является оффшорным.

После этого британский премьер поручил независимому советнику по этике провести расследование в отношении Захави.

В.Алиев

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Тэги: БРИТАНИЯ, ТОРИ, МИНИСТР, УВОЛЬНЕНИЕ

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