10 детей и молодых людей погибли из-за перевернувшейся лодки в Пакистане

Как минимум, 10 детей и молодых людей - учеников медресе - погибли после того, как лодка, на которой они плыли по озеру плотины Танда в Пакистане, перевернулась. Еще четверо пострадавших находятся в критическом состоянии.
Как пишет пакистанское издание Dawn, лодка, на борту которой находилась группа учеников медресе в возрасте от 12 до 20 лет, плыла на однодневную экскурсию на плотину. Причина, по которой судно перевернулось, пока неизвестнa, предположительно, лодка могла быть перегружена.
Сотрудники экстренных служб спасли 17 учеников и их учителя. 10 учеников считаются погибшими, но из воды пока смогли достать только шесть тел. Поисковая операция на озере, в которой задействованы семь машин скорой помощи, четыре катера, две эвакуационные машины и более 40 сотрудников службы спасения, продолжается.
В.Алиев
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