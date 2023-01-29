В Швеции не смогли назвать сроки восстановления переговоров с Турцией по НАТО

Власти Швеции пока не могут ответить на вопрос о том, как долго может продлиться пауза в диалоге с Турцией, успешное завершение которого необходимо королевству для вступления в НАТО, заявил шведский представитель в переговорах Оскар Стенстрем. По его словам, он принял решение пока не встречаться с турецкими коллегами.

"Я надеюсь связаться со своим коллегой по телефону на следующей неделе в любом случае, но когда мы встретимся физически, пока неясно. Мы с коллегой договорились, что нет смысла вести доверительные беседы и встречаться физически", - отметил Стенстрем.

Как указал представитель Швеции, решение о приостановке двухсторонних встреч было принято с целью не допустить ухудшения ситуации. Он также добавил, что пока стороны работают над всеми вопросами по отдельности.

Ранее глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем заявил, что Стокгольм прервал процесс вступления королевства в НАТО из-за акций с осквернением Корана у турецкого посольства.

В.Алиев