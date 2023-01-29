Глава МО Украины заявил, что западные танки будут готовы к применению к марту

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что западные танки будут готовы к применению к марту, передает телеканал CBC.

По его словам, военная ситуация для Киева на востоке "сложная".

Резников подчеркнул, что поставки танков "не конец истории, а лишь начало".

Киев получит американские танки лишь через несколько месяцев. В настоящее время Министерство обороны США работает над решением логистических трудностей, связанных с доставкой машин и их обслуживанием в полевых условиях, утверждают источники издания.

Отмечается также, что американские военные разрабатывают "очень тщательную" программу обучения украинских военных. Кроме того, Пентагон обучит украинцев тактике интегрирования Abrams и других бронетанковых средств в ходе операций.

В.Алиев