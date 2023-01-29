Тегеран получил от Катара послания от участников ядерной сделки

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран получил послание от участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом сообщает агентство Tasnim.
По информации агентства, послание передал вице-премьер и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.
Абдоллахиян отметил, что в ходе переговоров с главой МИД Катара он указывал на неконструктивную роль и вмешательство США и трех европейских стран в недавние беспорядки [в Иране].
"Мы благодарны Катару за его усилия по снятию санкций. Катар пытается вернуть все стороны СВПД к их обязательствам. Сегодня министр иностранных дел Катара передал нам сообщения от <...> участников СВПД", - пояснил Абдоллахиян.
В.Алиев
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