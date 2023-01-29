Главный переговорщик Швеции признал финансирование РКК организованных преступных группировок в стране

Главный переговорщик Швеции по вопросам членства в НАТО Оскар Стенстрём относительно ситуации с террористической организацией РКК/YPG в стране сказал: "В Швеции РКК финансируют организованные преступные группировки. В отличие от Финляндии, в Швеции у РКК больше финансовых ресурсов".

Выступая на шведском государственном радио SR, Стенстрём сказал, что рассматривает возможность связаться с Турцией на следующей неделе для возобновления встречи трехстороннего механизма по членству в НАТО между Турцией, Швецией и Финляндией.

Стенстрём сделал заявления о террористической организации PKK/YPG. Он обратил внимание на тот факт, что у террористической организации PKK/YPG в Швеции больше экономических возможностей. По этой причине Турция уделяет Швеции больше внимания, чем Финляндии.

"В Швеции РКК финансируют организованные преступные группировки. В отличие от Финляндии, у РКК в Швеции больше финансовых ресурсов", - подчеркнул главный переговорщик.

В.Алиев