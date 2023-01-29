Азербайджан и РФ начали работу по запуску совместного производства феромонных и цветных ловушек

Представители Агентства пищевой безопасности Азербайджана в рамках ранее достигнутых договоренностей о запуске на территории страны совместного азербайджано-российского производства по изготовлению феромонных и цветных ловушек посетили производственный кластер ФГБУ «ВНИИКР» по выпуску биологических средств защиты растений.

«В ходе ознакомительного визита стороны обсудили технические требования к организации производственного процесса, особенности логистики и условия складского хранения готовой биопродукции», - сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Россельхознадзор.

Азербайджанской делегации показали полный производственный цикл: от вырубки картонных заготовок до упаковки готовых ловушек. Также представители АПБ посетили лабораторию по выращиванию шмелиных семей.

«На текущий год запланирован запуск совместного производства. Для старта проекта участникам предстоит согласовать еще целый ряд технических вопросов в ходе запланированных двусторонних визитов», - подчеркивает ведомство.

Р.Ахмедов