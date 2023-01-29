Жители Нахчывана вновь ощутили произошедшее в Иране землетрясение магнитудой 4,8

Еще одно землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировано в Иране, толчки ощущались в Нахчыванской Автономной Республике Азербайджана

Как сообщает Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, 29 января в 18:41 по бакинскому времени в 86 км юго-западнее Нахчыванской сейсмостанции в иранском городе Хой было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,8. Очаг залегал на глубине 2 км.

"На территории Нахчыванской Автономной Республики подземные толчки ощущались силой до 4-3 балла», - подчеркивает служба.

Как сообщалось ранее, накануне жители Нахчывана также ощущали землетрясение, произошедшее в иранском городе Хой.

Р.Ахмедов