Азербайджан эвакуировал всех сотрудников из посольства в Тегеране, работу в Иране продолжит лишь консульство в Тебризе

Самолет с сотрудниками посольства Азербайджана в Иране и членами их семей, эвакуированных из Тегерана, в воскресенье вечером приземлился в Баку.

Сотрудники посольства были эвакуированы из Ирана специальным рейсом ЗАО «Азербайджанские авиалинии», сообщают азербайджанские СМИ.

В Баку также доставлено тело начальника службы безопасности посольства Орхана Аскерова, погибшего в результате вооруженного нападения террориста на дипмиссию Азербайджана в Тегеране. Кроме этого, в Баку доставлен раненный охранник посольства.

Замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов, комментируя журналистам вооруженное нападение на посольство, отметил: «Согласно Венской конвенции, страна, в которой находится посольство, несет ответственность за безопасность. Поэтому Иран несет ответственность за произошедший теракт (нападение на посольство Азербайджана в Тегеране – ИФ) и за его тяжелые последствия».

Он также добавил, что посольство Азербайджана полностью приостановило работу. При этом он подчеркнул, что генконсульство Азербайджана в Тебризе продолжит функционировать.

Халафов добавил, что Баку неоднократно уведомлял власти Ирана о необходимости усиления безопасности дипломатических представительств Азербайджана в этой стране, так как существуют определенные риски. «Однако, произошедшее показало, что власти Ирана к нашим предупреждениям отнеслись безответственно. Мы также ждем от иранской стороны выявления и наказания всех, кто стоит за этим терактом», - отметил он.

Замминистра подчеркнул, что в Баку не согласны с версией Тегерана о том, что нападавший на посольство совершил это по семейным обстоятельствам.

Халафов также отметил, что этот теракт нанес большой вред отношениям Баку и Тегерана.

Р.Ахмедов