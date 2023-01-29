Эрдоган обещает «шокировать» Швецию

Турция может принять решение по вопросу вступления Финляндии в НАТО, которое "шокирует" Швецию, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
"Они (власти Швеции - ИФ) по-своему смеются над нами (...). Если потребуется, мы можем послать иной сигнал насчет Финляндии. Швеция будет шокирована, когда мы пошлем такой сигнал", - приводят его слова западные СМИ.
Турция ранее на неопределенный срок отложила переговоры со Швецией и Финляндией о вступлении этих стран в НАТО после скандала с сожжением Корана. Эрдоган, комментируя инцидент, сказал, что Анкара более не будет поддерживать Швецию на пути в альянс.
В субботу глава МИД Финляндии Пекка Хаависто также заявил, что Финляндия и Швеция продолжат совместный путь к членству в НАТО. По его словам, "дорога в НАТО не закрыта ни для одного из нас".
Хаависто не исключил возможность того, что Турция не ратифицирует членство Швеции в НАТО и странам придется вступать в альянс разновременно.
Государства-члены НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому совету 5 июля 2022 года. Эти государства присоединятся к альянсу, как только все страны-участницы ратифицируют протоколы о вступлении.
В настоящее время из 30 стран-членов НАТО вступление Швеции и Финляндии в альянс не ратифицировали только Турция и Венгрия.
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