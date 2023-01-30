Украина ввела санкции в отношении Уралкалия, Беларуськалия, БЖД и еще 183 компаний из РФ и Белоруссии

Украина ввела санкции в отношении 185 юридических и физических лиц России и Белоруссии, а также трех индивидуальных предпринимателей. Соответствующий указ украинского президента Владимира Зеленского от 28 января опубликован на его официальном сайте.
В санкционный список включены в том числе транспортные, лизинговые, инвестиционные и производственные компании. Санкции введены на срок 10 лет. Ограничительные меры, в частности, предусматривают блокировку активов и вывода капитала за пределы страны, ограничение торговых операций и транзита через территорию Украины.
В этот перечень, в частности, включены российские "Уралкалий", "Башкирская содовая компания", "Сибирская угольная энергетическая компания", казанское ПАО "Органический синтез", "Газпромбанк Лизинг", "ВТБ Лизинг", "Райффайзен-Лизинг", "ПСБ Лизинг", "Газпромтранс", АО "Спецэнергостранс", "Интер карго компани", "Русская контейнерная компания", "Инвестиционная вагонная компания", "Грузовая компания" и "Федеральная грузовая компания".
В числе белорусских предприятий, в отношении которых Украина вводит ограничения, в частности, "Беларуськалий", "Гомельский химический завод", Белорусская железная дорога, "Белинтертранс - транспортно-логистический центр" БелЖД, "ЕвроТрансВагон", "Кроноспан ОСБ", Белгазпромбанк, "Беллесэкспорт", "АСБ Лизинг", "Содружество Транс-Агро".
Конференцию «каспийской пятерки» планируется провести в Туркменистане в 2024 году
Азербайджан и Египет планируют провести заседание МПК в 2024г – ас-Сиси
Посол Азербайджана вручил копии верительных грамот главе МИД Алжира
Еврокомиссар по энергетике посетит Азербайджан в конце недели
РЭЦ организует в марте бизнес-миссию в Азербайджан российских производителей пищевой продукции
Цифровые атташе РФ начнут работать в Азербайджане в 2024 году
Не менее 20 человек погибли в Пакистане в результате взрыва в мечети
Госагентство ОМС направит около 46 млн манатов на закупку лекарств от диабета
Сиквел «Аватара» занял четвертую строчку в мировом прокате за всю историю
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Азербайджан открывает пункт пропуска через госграницу в Зангиланском международном аэропорту
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран» в Шабранском районе - ОБНОВЛЕНО
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Достигайте своих бизнес-целей с микрокредитом Yelo Bank
Определились победители лотереи Birbank
Банк Республика и IFC подписали крупное кредитное соглашение для поддержки предпринимательства.
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают