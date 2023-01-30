Минэкономики Украины пока сохраняет прогноз роста ВВП страны в 2023г на 3,2%

Министерство экономики Украины подтверждает прогноз роста экономики страны в 2023 году на 3,2%, несмотря на резкое ухудшение Нацбанком (НБУ) на прошлой неделе своего прогноза динамики ВВП - с 4% до 0,3%, сообщил первый заместитель министра экономики Денис Кудин.

"Наш прогноз - 3,2% роста в 2023 году, пока что мы его не корректируем", - сказал он в ходе ежегодной конференции Ukraine Economic Outlook.

Кудин пояснил, что украинский бизнес смог лучше, чем ожидалось, приспособиться к новым условиям энергоотключений, например, если Минэкономики первоначально прогнозировало спад ВВП в декабре 2022 года на 37%, то теперь оценивает его в 35%.

Как сообщалось ранее, НБУ оценивает снижение ВВП Украины по итогам 2022 года на уровне 30,3%, в том числе в четвертом квартале - на уровне 35%.