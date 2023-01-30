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Здравоохранение 30.01.2023 13:12

Госагентство ОМС направит около 46 млн манатов на закупку лекарств от диабета

Государственное агентство обязательного медицинского страхования (ОМС) Азербайджана направит около 46 миллионов манатов на закупку инъекционных сахароснижающих и пероральных гипогликемических средств (инсулина, метформина, гликлазида и глимепирида) в рамках Государственной программы по сахарному диабету.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок www.tender.gov.az, с ЗАО «Avromed Company» подписан соответствующий контракт, стоимость которого составляет 45 млн855,968 тыс. манатов.

Всего планируется закупить 21 наименование лекарств.

Р.Керимов

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Тэги: ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ЛЕКАРСТВО, ТЕНДЕР

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