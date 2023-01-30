Госагентство ОМС направит около 46 млн манатов на закупку лекарств от диабета

Государственное агентство обязательного медицинского страхования (ОМС) Азербайджана направит около 46 миллионов манатов на закупку инъекционных сахароснижающих и пероральных гипогликемических средств (инсулина, метформина, гликлазида и глимепирида) в рамках Государственной программы по сахарному диабету.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок www.tender.gov.az, с ЗАО «Avromed Company» подписан соответствующий контракт, стоимость которого составляет 45 млн855,968 тыс. манатов.
Всего планируется закупить 21 наименование лекарств.
Р.Керимов
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