Европейские индексы снижаются на корпоративных новостях перед заседаниями центробанков

Фондовые индексы стран Западной Европы снижаются в начале торгов в понедельник, инвесторы готовятся к заседаниям центробанков и оценивают квартальные отчетности крупных европейских компаний.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к 12:06 мск понизился на 0,46% и составил 453,09 пункта.

Британский фондовый индекс FTSE 100 опустился на 0,15%, германский DAX - на 0,37%, французский САС 40 - на 0,38%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 потеряли 0,3% и 0,1% соответственно.

На следующей неделе состоятся первые в этом году заседания ведущих центробанков мира - Федеральной резервной системы, Европейского центрального банка и Банка Англии. Федрезерв, как ожидается, замедлит темпы подъема ключевой ставки до 25 базисных пунктов с 50 б.п. в декабре, а ЕЦБ и Банк Англии снова увеличат стоимость заимствований на 50 б.п.

Тем временем в понедельник стало известно, что инфляция в Испании неожиданно ускорилась в январе, составив 5,8% против 5,5% в декабре прошлого года. До этого показатель замедлялся пять месяцев подряд, и опрошенные The Wall Street Journal ожидали очередного торможения, до 4,9%.

Экономика Германии в четвертом квартале 2022 года сократилась на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и выросла на 1,1% в годовом выражении, показали предварительные данные Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis). Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидали отсутствия изменения ВВП в поквартальном выражении и роста на 1,3% в годовом.

Цена бумаг Royal Philips NV повышается на 5,4%, и компания возглавляет список лидеров роста в индексе Stoxx Europe 600. Нидерландский производитель потребительских товаров и медицинского оборудования в четвертом квартале 2022 года получил чистый убыток из-за увеличения расходов, при этом рост выручки превзошел ожидания рынка.

Акции Ryanair Holdings Plc дорожают на 0,1% благодаря новости, что крупнейший в Европе авиаперевозчик-дискаунтер в третьем квартале 2023 финансового года получил чистую прибыль и подтвердил прогноз на текущий фингод в целом.

Капитализация Renault SA снижается на 3,1%. Французский автомобильный концерн сообщил о достижении принципиального соглашения с японским партнером Nissan Motor Co. о пересмотре условий двустороннего альянса. В рамках договоренности Renault постепенно сократит долю в Nissan до 15% с текущих 43%.

Рыночная стоимость Unilever Plc увеличивается на 0,6% на новости, что Хайн Шумахер назначен новым главным исполнительным директором британо-нидерландской компании. В настоящее время Шумахер возглавляет глобальное подразделение молочных продуктов и продуктов питания Royal FrieslandCampina, с октября прошлого года он входит в состав совета директоров Unilever.

Котировки Commerzbank AG поднимаются на 0,2%. Второй по величине банк Германии получил положительный показатель EBITDA в 2022 году, согласно предварительным данным. Таким образом банк провел без убытка два года подряд, что позволяет ему рассчитывать на включение в фондовый индекс крупнейших германских компаний DAX 40 после делистинга химкомпании Linde в марте.

Окончательная отчетность Commerzbank будет обнародована 16 февраля.

Лидером снижения в Stoxx Europe 600 стали акции шведского провайдера "облачных" услуг Sinch AB, падающие на 10%.

Цена бумаг британского букмекера 888 Holdings Plc рухнула на 20%. Компания сообщила об отставке главного исполнительного директора Итаи Пазнера на фоне заморозки VIP-аккаунтов пользователей в некоторых странах из-за возможных нарушений правил в сфере предотвращения отмывания средств и проверок клиентов. Нарушения касаются главным образом бизнеса на Ближнем Востоке, и совокупная выручка компании может сократиться всего на 3%, если заморозки аккаунтов окажутся длительными, говорится в пресс-релизе.