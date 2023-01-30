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Происшествия 30.01.2023 14:05

Не менее 20 человек погибли в Пакистане в результате взрыва в мечети

По меньшей мере 20 человек стали жертвами взрыва в мечети в городе Пешавар на севере Пакистана, сообщает в понедельник Associated Press.

Ранения получили не менее 96 человек. Еще несколько человек остаются под завалами. Местные власти опасаются, что число жертв может возрасти.

По данным полиции, речь идет об атаке террориста-смертника. Он привел в действие взрывное устройство, когда в мечети находились примерно 150 человек, в том числе много сотрудников полиции, пришедших на молитву из ближайших полицейских участков.

Ответственность за нападение пока никто на себя не взял.

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Тэги: ПАКИСТАН, ВЗРЫВ, МЕЧЕТЬ, ЖЕРТВЫ


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