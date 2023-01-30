Цифровые атташе РФ начнут работать в Азербайджане в 2024 году

Российские цифровые атташе появятся в Азербайджане в 2024 году, сообщает портал COMNEWS.RU.

По данным издания, российские цифровые атташе уже работают в 17 странах, в 2023-2024гг их перечень расширится. В марте 2023 года Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) проведет вторую волну обучения для специалистов, прошедших все этапы оформления в Минпромторге России и ожидающих отправки в страны пребывания.

Цифровые атташе уже работают в Аргентине, Армении, Вьетнаме, Марокко, Египте, Индии, Иране, Казахстане, Малайзии, ОАЭ, Пакистане, Турции, Узбекистане, ЮАР, на Кубе, в Китае и Таиланде.

В 2023 году цифровые атташе начнут работать в Беларуси, Бразилии, Индонезии, Кыргызстане, Сербии и Таджикистане, а в 2024 году - в Азербайджане, Алжире, Венгрии, Перу, Саудовской Аравии.

Цифровые атташе являются штатными сотрудниками торговых представительств Российской Федерации за рубежом, на которых возлагается исполнение обязанностей по поддержке российских ИТ-компаний, ведущих экспортную деятельность.

Р.Ахмедов