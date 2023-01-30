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Транспорт и связь 30.01.2023 14:03

Цифровые атташе РФ начнут работать в Азербайджане в 2024 году

Российские цифровые атташе появятся в Азербайджане в 2024 году, сообщает портал COMNEWS.RU.

По данным издания, российские цифровые атташе уже работают в 17 странах, в 2023-2024гг их перечень расширится. В марте 2023 года Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) проведет вторую волну обучения для специалистов, прошедших все этапы оформления в Минпромторге России и ожидающих отправки в страны пребывания.

Цифровые атташе уже работают в Аргентине, Армении, Вьетнаме, Марокко, Египте, Индии, Иране, Казахстане, Малайзии, ОАЭ, Пакистане, Турции, Узбекистане, ЮАР, на Кубе, в Китае и Таиланде.

В 2023 году цифровые атташе начнут работать в Беларуси, Бразилии, Индонезии, Кыргызстане, Сербии и Таджикистане, а в 2024 году - в Азербайджане, Алжире, Венгрии, Перу, Саудовской Аравии.

Цифровые атташе являются штатными сотрудниками торговых представительств Российской Федерации за рубежом, на которых возлагается исполнение обязанностей по поддержке российских ИТ-компаний, ведущих экспортную деятельность.

Р.Ахмедов

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Тэги: РОССИЯ, АТТАШЕ, ЦИФРОВЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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