Отношения Путина и Эрдогана основаны на взаимном доверии - Песков

Особые отношения президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана основаны на взаимном доверии и способности лидеров выполнять взятые обязательства, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что у президента Путина и президента Эрдогана особенные отношения, они действительно основаны на взаимном доверии, на взаимоуважении и на приверженности тем обязательствам, которые они на себя берут. И способность как раз выполнять свои слова, свои обязательства ценится взаимно", - сказал Песков журналистам.
Накануне президент Турции сделал ряд заявлений, в том числе оценил турецко-российские отношения, назвав их честными и уважительными.
Вместе с тем Песков не стал комментировать заявления турецкого лидера, связанные с оценкой французских властей.
"Мы не считаем возможным комментировать турецко-французские отношения", - сказал пресс-секретарь президента РФ.
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