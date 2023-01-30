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Регион 30.01.2023 14:08

Отношения Путина и Эрдогана основаны на взаимном доверии - Песков

Особые отношения президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана основаны на взаимном доверии и способности лидеров выполнять взятые обязательства, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что у президента Путина и президента Эрдогана особенные отношения, они действительно основаны на взаимном доверии, на взаимоуважении и на приверженности тем обязательствам, которые они на себя берут. И способность как раз выполнять свои слова, свои обязательства ценится взаимно", - сказал Песков журналистам.

Накануне президент Турции сделал ряд заявлений, в том числе оценил турецко-российские отношения, назвав их честными и уважительными.

Вместе с тем Песков не стал комментировать заявления турецкого лидера, связанные с оценкой французских властей.

"Мы не считаем возможным комментировать турецко-французские отношения", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ЛИДЕРЫ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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