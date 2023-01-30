Песков опровергает слова Джонсона о том, что Путин угрожал ракетным ударом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг заявление бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона о том, что в ходе разговора последнего с президентом РФ Владимиром Путиным в феврале 2022 года глава российского государства угрожал ракетным ударом.
"То, что сказал господин Джонсон, это неправда. Точнее, это ложь. Более того, я вам скажу, это или сознательная ложь, тогда нужно (спросить - ИФ), с какой целью он избрал такой вариант изложения. Или это было несознательно, и фактически он не понял, о чем с ним говорил президент Путин. Тогда становится не по себе за собеседников нашего президента", - сказал Песков в ходе общения с журналистами в понедельник.
По словам пресс-секретаря, он знает, о чем шла речь в том разговоре.
"Еще раз официально повторяю: это ложь. Никаких угроз ракетами не было. Говоря о вызовах безопасности РФ, президент Путин отвечал, что в случае вступления Украины в НАТО потенциальное размещение натовских или американских ракет у наших границ будет означать, что любая ракета долетит до Москвы за считанные минуты", - сказал Песков.
Если "этот пассаж был таким образом воспринят", продолжил Песков, то возникает, по его словам, "очень неловкая ситуация".
У Пескова также поинтересовались, будет ли Кремль как-то реагировать на выход документального фильма "Путин против Запада" британской телерадиокорпорации "Би-би-си", в котором и прозвучали соответствующие слова Джонсона.
"Мы не можем реагировать на выход фильмов на "Би-би-си", посмотрим, что там говорится", - ответил пресс-секретарь президента.
При этом он заметил: "Если остаток фильма будет в этом же ключе (как и высказывания Джонсона - ИФ), не советуем вам тратить время впустую".
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