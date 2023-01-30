Еврокомиссар по энергетике посетит Азербайджан в конце недели

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на текущей неделе посетит Азербайджан, где примет участие в девятом министерском заседании в рамках Консультативного совета проекта «Южного газового коридора» (ЮГК), сообщили в Еврокомиссии (ЕК).

Согласно календарю мероприятий на неделю (30 января-5 февраля), опубликованному ЕК, Симсон 2-4 февраля будет находиться в Баку, 3 февраля она примет участие в девятом министерском заседании в рамках Консультативного совета ЮГК.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 мая 2018 года запустил Южный газовый коридор. Первоначально стоимость проекта оценивалась в $45 млрд, но реализация проекта обошлась в $33 млрд.

Основными компонентами ЮГК являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и юг Италии.

Суммарные поставки газа по ЮГК были рассчитаны на 16 млрд кубометров в год, из которых 10 млрд кубометров - в Европу, еще 6 млрд кубометров - в западные регионы Турции. Поставки в Турцию начались летом 2018 года. Поставки азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз для потребителей в Италии, Греции и Болгарии начались 31 декабря 2020 года.

С учетом увеличения спроса на азербайджанский газ планируется расширение ЮГК за счет увеличение мощностей газопроводов TANAP и TAP для поставок в Европу минимум 20 млрд кубометров газа (к 2027 году – ИФ).

Азербайджан начал экспорт газа в Европу 31 декабря 2020 года. В настоящее время покупателями азербайджанского газа в ЕС являются Италия, Греция, Болгария и Румыния.

В 2022 году Азербайджан увеличил экспорт газа на 18% - до 22,3 млрд кубометров. При экспорт азербайджанского газа в Европу составил 11,4 млрд кубометров (рост на 12,3% по сравнению с показателем 2021г – ИФ) или 51% всех поставок из Азербайджана.

На 2023 год экспорт газа планируется на уровне 24 млрд кубометров, из которых около 12 млрд кубометров - в Европу.

Р.Керимов