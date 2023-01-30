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Социум 30.01.2023 17:18

Американцы могут увеличить расходы на День святого Валентина до $26 млрд в 2023г - NRF

Совокупные расходы американцев в День святого Валентина (14 февраля) в нынешнем году могут вырасти до $25,9 млрд по сравнению с $23,9 млрд в 2022 году, что станет одним из рекордных значений с начала учета этого показателя, свидетельствуют результаты опроса Национальной федерации розничной торговли (NRF) США.

Более половины респондентов (52%) планируют отмечать День святого Валентина и готовы потратить на него в среднем $192,80 - это второй самый высокий показатель с начала ведения подсчетов в 2004 году. В 2022 году средний показатель составлял $175,41.

В то время как запланированные расходы на подарки партнерам и членам семьи остались на уровне прошлого года, многие потребители в этом году также хотят порадовать друзей, коллег, одноклассников, преподавателей и даже питомцев, отмечает NRF.

Больше всего на подарки готовы потратить респонденты в возрасте от 35 до 44 лет: средние расходы в этой возрастной группе, как ожидается, составят $335,71.

Самыми популярными местами для покупки подарков остаются онлайн-магазины (35%), за ними следуют супермаркеты (34%), дискаунтеры (31%) и специализированные магазины (18%).

Наиболее популярными подарками остаются сладости (57%), открытки (40%) и цветы (37%). Тем временем 32% респондентов планируют поход в ресторан, 21% подарят украшения, 20% - подарочные карты, а 19% - одежду.

Совокупные расходы на украшения, как ожидается, составят более $5,5 млрд, на празднование вне дома - около $4,4 млрд.

Опрос NRF и Prosper Insights проводился в период с 3 по 11 января среди 7,616 тыс. американцев.

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Тэги: США, ПРОДАЖИ, ПРАЗДНИК, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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