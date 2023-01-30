Американцы могут увеличить расходы на День святого Валентина до $26 млрд в 2023г - NRF

Совокупные расходы американцев в День святого Валентина (14 февраля) в нынешнем году могут вырасти до $25,9 млрд по сравнению с $23,9 млрд в 2022 году, что станет одним из рекордных значений с начала учета этого показателя, свидетельствуют результаты опроса Национальной федерации розничной торговли (NRF) США.
Более половины респондентов (52%) планируют отмечать День святого Валентина и готовы потратить на него в среднем $192,80 - это второй самый высокий показатель с начала ведения подсчетов в 2004 году. В 2022 году средний показатель составлял $175,41.
В то время как запланированные расходы на подарки партнерам и членам семьи остались на уровне прошлого года, многие потребители в этом году также хотят порадовать друзей, коллег, одноклассников, преподавателей и даже питомцев, отмечает NRF.
Больше всего на подарки готовы потратить респонденты в возрасте от 35 до 44 лет: средние расходы в этой возрастной группе, как ожидается, составят $335,71.
Самыми популярными местами для покупки подарков остаются онлайн-магазины (35%), за ними следуют супермаркеты (34%), дискаунтеры (31%) и специализированные магазины (18%).
Наиболее популярными подарками остаются сладости (57%), открытки (40%) и цветы (37%). Тем временем 32% респондентов планируют поход в ресторан, 21% подарят украшения, 20% - подарочные карты, а 19% - одежду.
Совокупные расходы на украшения, как ожидается, составят более $5,5 млрд, на празднование вне дома - около $4,4 млрд.
Опрос NRF и Prosper Insights проводился в период с 3 по 11 января среди 7,616 тыс. американцев.
Алиев и Орбан подписали декларацию о расширенном стратегическом сотрудничестве между Азербайджаном и Венгрией
Орбан: в центре внимания Баку и Будапешта - вопросы энергетики
Власти Азербайджана в 2021-2022гг направили 6,5 млрд манатов на восстановление Карабаха и Восточного Зангезура
Грузия в 2022г импортировала из Азербайджана около 130 млн кВт.час электроэнергии
ОПЕК+ отменила заседание техкомитета перед министерским мониторинговым комитетом
Азербайджан готов увеличить поставки газа в Европу, готов начать сотрудничество с дружественными странами - президент Алиев
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Азербайджан открывает пункт пропуска через госграницу в Зангиланском международном аэропорту
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран» в Шабранском районе - ОБНОВЛЕНО
Число жертв теракта в Пакистане превысило 40 человек
Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили взаимодействие в рамках "ОПЕК+" по обеспечению стабильности мирового нефтяного рынка - Кремль
ЕС наложил санкции на иранскую госкорпорацию, производящую беспилотники
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Достигайте своих бизнес-целей с микрокредитом Yelo Bank
Определились победители лотереи Birbank
Банк Республика и IFC подписали крупное кредитное соглашение для поддержки предпринимательства.
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают