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Внешняя политика 30.01.2023 17:27

Алиев и Орбан подписали декларацию о расширенном стратегическом сотрудничестве между Азербайджаном и Венгрией

Азербайджан и Венгрия по итогам переговоров на высшем уровне в Будапеште в понедельник подписали ряд межправительственных документов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам переговоров, в частности, подписали совместную декларацию «О расширенном стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Венгрией».

Кроме этого, сторонами были подписаны еще 6 документов: Меморандум о взаимопонимании по установлению дружественных связей между городами Шуша и Веспрем, сотрудничеству в сферах культуры, туризма, градостроения, науки, экономики и в других сферах общественной жизни; Меморандум о взаимопонимании между министерством экономики Азербайджана и министерством иностранных дел и торговли Венгрии по сотрудничеству в сфере природного газа; Меморандум о взаимопонимании между агентством пищевой безопасности Азербайджана и министерством сельского хозяйства Венгрии по сотрудничеству в сферах карантина и охраны растений; Меморандум о взаимопонимании между государственной миграционной службой Азербайджана и Генеральным национальным директоратом Венгрии по контролю за иностранцами по сотрудничеству в миграционной сфере; Меморандум о взаимопонимании между министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана и министерством иностранных дел и торговли Венгрии по сотрудничеству при исследованиях в сфере мирного космоса и космической деятельности; Протокол о сотрудничестве между министерством иностранных дел Азербайджана и министерством иностранных дел и торговли Венгрии.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ВЕНГРИЯ, ДОКУМЕНТЫ, ПОДПИСАНИЕ


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