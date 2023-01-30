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Дальнее зарубежье 30.01.2023 18:38

ЕС призвал не допускать эскалации в связи с атаками дронов на военное предприятие в Иране

В Евросоюзе наблюдают за ситуацией в Иране в связи с атаками дронов на военное предприятие в Исфахане, и Брюссель призывает все стороны избегать нагнетания напряженности в регионе, заявил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Мы призываем все стороны, избегать любых действий, которые могли бы усугубить ситуацию и усилить существующую в регионе напряженность", - сказал пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

В ответ на уточняющий вопрос Стано отметил: "Мы не знаем, кто стоит за этой атакой, мы не знаем, что именно там произошло. Но что очень важно для нас - это избегать любой эскалации в этом регионе, поэтому мы призываем все вовлеченные стороны не допускать того, чтобы ситуация стала еще более напряженной".

Накануне со ссылкой на местные СМИ сообщалось о взрыве вечером в субботу на военно-промышленном комплексе в результате атаки малых беспилотников в центральной иранской провинции Исфахан.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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