ЕС призвал не допускать эскалации в связи с атаками дронов на военное предприятие в Иране

В Евросоюзе наблюдают за ситуацией в Иране в связи с атаками дронов на военное предприятие в Исфахане, и Брюссель призывает все стороны избегать нагнетания напряженности в регионе, заявил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Мы призываем все стороны, избегать любых действий, которые могли бы усугубить ситуацию и усилить существующую в регионе напряженность", - сказал пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

В ответ на уточняющий вопрос Стано отметил: "Мы не знаем, кто стоит за этой атакой, мы не знаем, что именно там произошло. Но что очень важно для нас - это избегать любой эскалации в этом регионе, поэтому мы призываем все вовлеченные стороны не допускать того, чтобы ситуация стала еще более напряженной".

Накануне со ссылкой на местные СМИ сообщалось о взрыве вечером в субботу на военно-промышленном комплексе в результате атаки малых беспилотников в центральной иранской провинции Исфахан.