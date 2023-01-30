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Регион 30.01.2023 17:40

Турецкая оппозиция обещает больше демократии в стране в случае победы на выборах

Коалиция, состоящая из шести оппозиционных партий Турции, пообещала вернуть "либеральную и демократическую" систему, если ей удастся победить на запланированных на конец весны выборах, сообщает агентство Associated Press.

В понедельник на церемонии в Анкаре шесть этих партий представили свою предвыборную программу на 240 страницах. Однако они пока не объявили имя единого кандидата, которого они выдвинут на президентские выборы.

"Мы перейдем к усиленной парламентской системе для сильной, либеральной и демократической, справедливой системы, в которой будет установлено разделение власти", - указал заместитель главы "Республиканской народной партии" Фаик Озтрак.

Он пояснил, что речь идет, главным образом, об усилении роли парламента и о независимой судебной системе.

В своей предвыборной программе партии также коснулись вопросов, связанных с внешней политикой. Они пообещали "работать над тем, чтобы завершить процесс вступления" в ЕС, улучшить отношения с США "на основе взаимного доверия" и вернуться к программе производства и эксплуатации истребителей F-35.

В январе турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что президентские и парламентские выборы в Турции состоятся 14 мая.

Изначально выборы были намечены на 18 июня, однако Эрдоган неоднократно заявлял, что голосование может состояться раньше. В его партии указывали, что выборы в июне совпадут с высоким туристическим сезоном, поэтому их лучше перенести.

Предвыборные опросы показывают, что борьба как на президентских, так и на парламентских выборах будет упорной.

Западные СМИ называют грядущие выборы "самым большим испытанием" для Эрдогана за последние 20 лет.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ОППОЗИЦИЯ, ВЫБОРЫ

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