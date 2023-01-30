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Регион 30.01.2023 18:43

ЕС наложил санкции на иранскую госкорпорацию, производящую беспилотники

Евросоюз внес в санкционный список иранскую государственную корпорацию Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA), производящую беспилотные летательные аппараты (БПЛА), говорится в публикации в "Официальном журнале" ЕС.

"Авиастроительная корпорация HESA - иранская компания, специализирующаяся на производстве военных и гражданских самолетов, и беспилотных летательных аппаратов. HESA производит БПЛА, используемые Корпусом стражей исламской революции", - сообщается в приложении к опубликованному в понедельник постановлению Совета ЕС.

"БПЛА производства HESA в Иране используются Российской Федерацией", - утверждается в документе.

Совет ЕС считает, что из-за ситуации на Украине "организация, участвующая в разработке и доставке беспилотных летательных аппаратов в Россию, должна быть внесена в перечень физических и юридических лиц и организаций, подлежащих ограничительным мерам".

Настоящий регламент ЕС вступает в силу с даты его публикации в "Официальном журнале" Европейского союза.

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Тэги: ЕС, ИРАН, КОМПАНИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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