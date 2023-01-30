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Дальнее зарубежье 30.01.2023 19:00

Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили взаимодействие в рамках "ОПЕК+" по обеспечению стабильности мирового нефтяного рынка - Кремль

Пресс-служба Кремля сообщила о телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.

"Обсуждены вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и энергетической областях, а также взаимодействие в рамках "ОПЕК плюс" по обеспечению стабильности мирового нефтяного рынка", - говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, САУДАРАВИЯ, ПРИНЦ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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