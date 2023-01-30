Азербайджан готов увеличить поставки газа в Европу, готов начать сотрудничество с дружественными странами - президент Алиев

Европа нуждается в энергоресурсах Азербайджана, и мы готовы увеличить наши поставки , заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"Так получилось, что Европа в настоящее время больше, чем раньше, нуждается в энергоресурсах Азербайджана. Мы готовы увеличить наши поставки и, конечно, хотим начать сотрудничество с дружественными странами. Сегодня мы подпишем (с Венгрией -ИФ) соответствующий Меморандум о взаимопонимании (подписан по итогам переговоров - ИФ), который позволит наладить долгосрочное сотрудничество в сфере энергетики", - заявил президент Алиев на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в расширенном составе в Будапеште в понедельник .
Алиев также сообщил, что Азербайджан и Венгрия "два друга и партнера" и в настоящее время изучаются новые направления сотрудничества между двумя странами.
"Мы уже определили наши отношения как стратегическое партнерство. Сегодня мы подпишем еще один документ, который подтвердит стратегический характер нашего сотрудничества. Как сказал господин премьер-министр, наши отношения уже имеют хорошую историю. Это история взаимной поддержки и доверия, а также партнерства и дружбы. Это действительно большое богатство. Поэтому в настоящее время мы изучаем новые сферы для нашего сотрудничества. Для нашего партнерства уже заложен очень прочный фундамент", - сказал Алиев.
Президент Азербайджана добавил, что энергетика является частью сотрудничества с Венгрией. Однако, Баку и Будапешт также сотрудничают в сферах образования и культуры.
"Мы надеемся увидеть венгерские компании в восстановительных работах в Карабахском регионе. Эти и другие вопросы мы сегодня обсудили с г-ном премьер-министром", - сказал Алиев.
Глава Азербайджана для продолжения "активного диалога" также пригласил Орбана посетить Азербайджан "в удобное время".
Н.Аббасова
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