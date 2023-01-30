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ТЭК 30.01.2023 20:14

ОПЕК+ отменила заседание техкомитета перед министерским мониторинговым комитетом

ОПЕК+ отменила заседание технического комитета, обычно предшествующего встрече министров мониторингового комитета (JMMC), сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с ситуацией.

Встреча экспертов техкомитета, которые представляют на рассмотрение мониторингового комитета выводы о ситуации на нефтяном рынке, намечалась на 31 января.

Заседание министров JMMC, где председателями являются представители России и Саудовской Аравии, назначено на 1 февраля.

На прошлой неделе источники "Интерфакса" говорили, что пока не ожидают никаких изменений относительно квот по добыче ОПЕК+.

На встрече в октябре 2022 года министры коалиции решили встречаться не каждый месяц, а раз в полгода, если рыночная ситуация не потребует внеплановых встреч. При этом совещания министров JMMC теперь созываются только раз в два месяца. Цель этих встреч - рассмотреть ситуацию на рынке и рекомендовать министрам менять или не менять квоты. Таким образом, если будет принято решение, что ситуация не требует изменения квот, то полноформатная встреча министров созываться не будет.

Основными факторами на нефтяном рынке сейчас являются перспективы восстановления спроса на нефть в Китае, а также влияние санкций на поставки российских нефти (с 5 декабря 2022 года) и нефтепродуктов (с 5 февраля 2023 года).

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Тэги: ОПЕК, ТЕХКОМИТЕТ, ОТМЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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