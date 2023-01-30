В Баку пройдет первое заседание руководящего комитета по проекту прокладки Черноморской ЛЭП с участием Азербайджана - Алиев

Руководящий комитет проекта экспорта "зеленой" энергии из Азербайджана посредством высоковольтной подводной линии электропередачи "Грузия-Румыния" в ближайшее время проведет первое заседание в Баку.
"Согласно подписанному в прошлом месяце соглашению, Азербайджан будет поставлять в Европу свою зеленую энергию, и сегодня эти вопросы вновь были обсуждены. Страны, представленные в этом проекте, - Азербайджан, Грузия, Венгрия и Румыния - через несколько дней соберутся в Баку на первое заседание руководящего комитета и начнут работать над концепцией будущей деятельности", - сообщил президент Алиев на совместном с премьер-министром Венгрии заявлении для прессы в понедельник в Будапеште.
Президент Алиев добавил, что данный проект требует больших инвестиционных вложений и серьезнейшей координации.
"Здесь и производство зеленой энергии, ее передача, доставка на рынки, а также прокладка кабеля по дну Черного моря - все эти проекты требуют больших финансовых ресурсов, и в то же время очень серьезной координации. Поэтому на предстоящем 3 февраля в Баку заседании мы сделаем первый шаг, и таким образом энергетическая безопасность европейского континента будет обеспечена более полно и всеобъемлюще", - сказал он.
Орбан, в свою очередь, сообщил, что Венгрия уже начала переговоры и сотрудничество с энергетическими компаниями Болгарии, Румынии и Словакии с целью привлечения необходимых средств.
"Я очень рад, что Венгрия станет частью решения - не проблемы, а именно решения. Понятно, что будет большая потребность в развитии инфраструктурных проектов. Здесь речь идет об огромных средствах, должны быть реализованы большие проекты. Мы уже начали переговоры и сотрудничество с энергетическими компаниями Болгарии, Румынии и Словакии с целью привлечения необходимых средств....Это не просто региональный вопрос, это общеевропейский вопрос. Поэтому мы ожидаем, что Еврокомиссия поддержит эти проекты", - заявил глава венгерского правительства.
Как сообщалось, 17 декабря 2022 года Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия подписали соглашение о стратегическом партнерстве, которое предусматривает среди прочего строительство энергомоста от Кавказского региона в Европу. Речь идет о строительстве подводного электрического кабеля Black Sea Energy мощностью 1000 МВт и протяженностью 1195 км. Кабель будет предназначен для поставок "зеленой" электроэнергии, производимой в Азербайджане, через Грузию и Черное море в Румынию для последующей транспортировки в Венгрию и остальную часть Европы.
В настоящий момент работа по проекту находится на стадии разработки технико-экономического обоснования, которое планируется завершить в сентябре 2023 года. Строительство кабеля займет 3-4 года.
Европейская комиссия выделила 2,3 млрд евро на прокладку кабеля, который станет самым длинным в мире.
Н.Аббасова
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