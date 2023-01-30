Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

27.01 $/bbl +/- WTI 79.68 -1.31 Brent 86.66 -0.81

Внешняя политика 30.01.2023 22:01

Бюльбюль оглы обсудил с Галузиным перспективы нормализации отношений между Баку и Ереваном

Посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюль оглы 30 января провел встречу с заместителем министра иностранных дел РФ Михаилом Галузиным.

«В ходе беседы были обсуждены состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в контексте реализации положений Декларации о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой от 22 февраля 2022 г», - сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на МИД РФ.

Кроме этого, стороны также затронули ряд актуальных международных и региональных сюжетов, включая перспективы нормализации армяно-азербайджанских отношений на основе осуществления трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ПОСОЛ, РОССИЯ, МИД


Похожие новости


Посол Израиля заявил о большой «закулисной» помощи Киеву со стороны Тель-Авива Посол США в Москве Трейси приступит к исполнению обязанностей до конца января Посол России через месяц должен покинуть Латвию - латвийский МИД Байден направил на рассмотрение в Сенат кандидатуру Трейси на должность посла США в РФ Байден выдвинет Линн Трейси на пост посла США в России Посла РФ вызывали в МИД Дании из-за инцидента с кораблем

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az