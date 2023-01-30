Бюльбюль оглы обсудил с Галузиным перспективы нормализации отношений между Баку и Ереваном

Посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюль оглы 30 января провел встречу с заместителем министра иностранных дел РФ Михаилом Галузиным.

«В ходе беседы были обсуждены состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в контексте реализации положений Декларации о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой от 22 февраля 2022 г», - сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на МИД РФ.

Кроме этого, стороны также затронули ряд актуальных международных и региональных сюжетов, включая перспективы нормализации армяно-азербайджанских отношений на основе осуществления трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении.

Р.Ахмедов