Бюльбюль оглы обсудил с Галузиным перспективы нормализации отношений между Баку и Ереваном

Посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюль оглы 30 января провел встречу с заместителем министра иностранных дел РФ Михаилом Галузиным.
«В ходе беседы были обсуждены состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в контексте реализации положений Декларации о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой от 22 февраля 2022 г», - сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на МИД РФ.
Кроме этого, стороны также затронули ряд актуальных международных и региональных сюжетов, включая перспективы нормализации армяно-азербайджанских отношений на основе осуществления трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении.
Р.Ахмедов
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