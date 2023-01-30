Богатые нефтегазовые ресурсы позволяют Азербайджану минимум 100 лет быть надежным партнером для Европы - Алиев

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Азербайджан сегодня является стратегическим партнером для всей Европы в вопросе обеспечения энергетической безопасности.

«Сегодня атмосфера в международных отношениях гораздо опаснее, чем прежде. Война, происходящая по соседству с нами (в Украине – ИФ), и введенные Брюсселем санкции (против РФ – ИФ) создали для Венгрии крайне опасную ситуацию, наша энергетическая безопасность, энергетическая безопасность Европы оказались в уязвимом положении. Возникшая здесь ситуация сразу же приумножила значение Азербайджана. Азербайджан всегда был нашим другом, а сегодня – это страна, являющаяся стратегическим партнером для всей Европы», - сказал Орбан в понедельник в Будапеште, выступая с совместным заявлением для прессы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

По его словам, сегодня в Европе все понимают, что «наш ответ на эту ситуацию – это диверсификация». «Речь идет о максимально возможных объемах транспортировки из различных источников», - добавил венгерский премьер.

«Очень рад, что президент Алиев нашел время и приехал к нам. Конечно, сегодня у страны, богатой энергией и газом, много друзей, но мне хотелось бы заверить в том, что мы подружились с Азербайджаном задолго до этого, и я признателен господину президенту за это сотрудничество», - подчеркнул Орбан.

Алиев в свою очередь заявил, что Венгрия будет не только потребителем азербайджанского газа, но и страной-транзитером азербайджанского газа в другие европейские страны.

«Конечно, в сегодняшнем мире вопросы энергетической безопасности имеют особое значение, и считаю, что они находятся в первых рядах в мировой повестке дня. Богатые нефтегазовые ресурсы Азербайджана позволяют нам еще на долгие годы вперед, по меньшей мере, сто лет быть надежным партнером для Европы в сфере природного газа. Руководство Европейской комиссии именно так и называет Азербайджан: надежный партнер», - добавил Алиев.

Р.Ахмедов