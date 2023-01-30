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Регион 30.01.2023 22:46

Израиль и США не позволят Ирану получить ядерное оружие - Нетаньяху

США и Израиль не допустят появление ядерного оружия у Ирана и будут противодействовать его действиям в регионе, об этом в понедельник заявили на совместной пресс-конференции премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Я повторю то, что уже говорил много раз. Наша политика, моя политика заключается в том, чтобы Израиль сделал все возможное, чтобы предотвратить получение Ираном ядерного оружия", - сказал Нетаньяху журналистам.

"Я думаю, что у нас есть консенсус, что этот режим (Иран - ИФ) не должен получить ядерное оружие", - подчеркнул он, отметив, что именно совместная работа США и Израиль в этом вопросе является очень важной.

Со своей стороны Блинкен заявил, что США и Израиль должны работать над тем, чтобы "противодействовать дестабилизирующей активности Ирана в регионе и за его пределами".

Блинкен кроме того заявил, что стороны обсудили тему Украины, в частности, оказание ей помощи, а также углубление и расширение "авраамских соглашений" о нормализации отношений Израиля со странами региона.

Блинкен находится с визитом в Израиле в рамках турне по Ближнему Востоку.

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Тэги: США, ИЗРАИЛЬ, ПЕРЕГОВОРЫ


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