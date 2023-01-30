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Дальнее зарубежье 30.01.2023 23:15

США провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты

Соединенные Штаты провели очередное успешное испытание прототипа гиперзвуковой ракеты в рамках программы HAWC, сообщил в понедельник Пентагон.

"Выполнено еще одно успешное летное испытание прототипа по программе HAWC (ракеты с гиперзвуковым прямоточным воздушно-реактивным двигателем)", - говорится в сообщении Управления перспективных исследовательских проектов (DARPA) Минобороны США.

Указывается, что все поставленные задачи в ходе испытания были выполнены.

Ракета, разрабатываемая корпорацией Lockheed Martin, развила скорость в 5 Маха (6,1 тыс. км в час), выполняла полет на высоте более 18 км и пролетела около 483 км.

В рамках программы HAWC (Hypersonic Air-breathing Weapon Concept) в июле прошлого года было проведено третье с сентября 2021 года успешное испытание ракеты.

Тогда она была запущена с борта истребителя-бомбардировщика F-18. Лётные испытания были сконцентрированы на тестировании двигательной установки с гиперзвуковым прямоточным воздушно-реактивным двигателем и методах управления температурным режимом, чтобы обеспечить длительный гиперзвуковой полёт.

Этими гиперзвуковыми ракетами предполагается оснастить войска Корпуса морской пехоты, Армии и истребители-бомбардировщики тактической авиации ВВС США.

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Тэги: ПЕНТАГОН, ГИПЕРЗВУК, ИСПЫТАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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