В Азербайджане суточный спад заражений COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 6 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 827 тыс. 909, сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.
Днем ранее сообщалось о 23 случаях.
За 24 часа ни один больной COVID-19 не умер (накануне - 0). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 81 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 817 тыс. 600 человек (+10 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 228 человека.
За сутки медики провели 634 теста на коронавирус. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 485 тыс. 294 теста на COVID-19.
Р.Ахмедов
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