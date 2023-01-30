В Азербайджане суточный спад заражений COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 6 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 827 тыс. 909, сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.

Днем ранее сообщалось о 23 случаях.

За 24 часа ни один больной COVID-19 не умер (накануне - 0). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 81 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 817 тыс. 600 человек (+10 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 228 человека.

За сутки медики провели 634 теста на коронавирус. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 485 тыс. 294 теста на COVID-19.

Р.Ахмедов