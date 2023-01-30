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Дальнее зарубежье 30.01.2023 23:33

Макрон не исключает поставок истребителей Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что нельзя исключать возможности поставок истребителей Украине, но только в том случае, если это не приведет к эскалации и не навредит обороноспособности французской армии.

"По сути ничто не запрещено", - сказал Макрон во время поездки в Нидерланды, отвечая на вопрос о возможности поставок истребителей.

"Мы будем рассматривать каждый случай в отдельности", - добавил он.

При этом французский лидер отметил, что поставки вооружений Украине допустимы, если они "не приведут к эскалации" и "не ослабят армию Франции".

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Тэги: МАКРОН, УКРАИНА, ИСТРЕБИТЕЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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