Макрон не исключает поставок истребителей Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что нельзя исключать возможности поставок истребителей Украине, но только в том случае, если это не приведет к эскалации и не навредит обороноспособности французской армии.

"По сути ничто не запрещено", - сказал Макрон во время поездки в Нидерланды, отвечая на вопрос о возможности поставок истребителей.

"Мы будем рассматривать каждый случай в отдельности", - добавил он.

При этом французский лидер отметил, что поставки вооружений Украине допустимы, если они "не приведут к эскалации" и "не ослабят армию Франции".