В Азербайджане в 2022г применены санкции на 6,5 млн манатов к нарушителям антимонопольного законодательства

Государственная служба по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджана в 2022 году завершила 48 дел по фактам нарушения антимонопольного законодательства, заявил начальник службы Мамед Аббасбейли.

«В целом, в 2022 году возбуждено 60 дел, из которых 48 дел завершены и к нарушителям применены финансовые санкции в размере 6,47 млн манатов. По фактам нарушения закона «Об антимонопольной деятельности» рассмотрено 17 дел, по недобросовестной конкуренции 43 дела», - сказал Аббасбейли на пресс-конференции во вторник.

По его словам, в настоящее время продолжается рассмотрение 12 дел.

Б.Рустамбеков