Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

30.01 $/bbl +/- WTI 77.90 -1.78 Brent 84.90 -1.76

Финансы 31.01.2023 11:30

В Азербайджане в 2022г применены санкции на 6,5 млн манатов к нарушителям антимонопольного законодательства

Государственная служба по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджана в 2022 году завершила 48 дел по фактам нарушения антимонопольного законодательства, заявил начальник службы Мамед Аббасбейли.

«В целом, в 2022 году возбуждено 60 дел, из которых 48 дел завершены и к нарушителям применены финансовые санкции в размере 6,47 млн манатов. По фактам нарушения закона «Об антимонопольной деятельности» рассмотрено 17 дел, по недобросовестной конкуренции 43 дела», - сказал Аббасбейли на пресс-конференции во вторник.

По его словам, в настоящее время продолжается рассмотрение 12 дел.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: СЛУЖБА, ДЕЛА, СТАТИСТИКА

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az