Литва в 2030 году, согласно прогнозам, увеличит потребление электроэнергии до 19 ТВт.ч, в 2040 году - до 40 ТВт.ч, а в 2050 году - до 60 ТВт.ч, заявил литовский министр энергетики Дайнюс Крейвис в эфире местного телеканала TV3.
По данным электросетевого оператора Litgrid, в 2021 году в Литве было потреблено 12 ТВт.ч электроэнергии - больше всего с 1991 года, когда этот показатель составил 14,4 ТВт.ч. Данные за 2022 год пока не опубликованы.
Крейвис считает, что спрос на электроэнергию в Литве увеличится в связи с декарбонизацией промышленности и транспортного сектора. При этом промышленность страны будет нуждаться в большом количестве водорода.
В этой связи в будущем Литва может реализовать проект "энергетического острова" в Балтийском море, где водород будет производиться из электроэнергии, генерируемой ветроэлектростанциями.
По информации Крейвиса, потребность в таком острове, проект которого могли бы реализовать частные инвесторы, покажет проводимое в настоящее время исследование и моделирование энергетической трансформации страны.
"Датчане разрабатывают, бельгийцы разрабатывают в Северном море, у нас тоже есть такие планы. Сегодня проводится исследование, британская компания изучает трансформацию всей нашей энергетики. Затем один из ее наиболее приемлемых сценариев будет проверен американской лабораторией NREL (US National Renewable Energy Laboratory - BNS), будет проведено моделирование", - пояснил министр.
"Мы верим, что в Балтийском море, на нашем шельфе, появится остров. Почему он необходим? Потому что мы можем передать электроэнергию на берег по кабелям только от двух (морских ветряных - BNS) парков, а построить можем шесть и, возможно, больше", - добавил он.
Крейвис уточнил, что к 2030 году в территориальных водах Литвы будут построены два морских ветропарка, а в 2030-2040 годах там могут появиться еще четыре ветропарка.
По словам Крейвиса, за развитие проекта "энергетического острова" будут отвечать частные инвесторы, государство же позаботится лишь о его инфраструктуре.
"Хочу отметить, что проект острова - это не государственный проект. Сам остров, как инфраструктуру, будет поручено развивать группе Epso-G в кратчайшие сроки", - отметил министр.
"Это был бы национальный проект, в котором могли бы участвовать все наши игроки рынка, плюс иностранные инвесторы", - полагает он.
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