В Азербайджане в 2022г при пожарах погиб 51 человек

В Азербайджане в 2022 году в результате пожаров погиб 51 человек, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
«Это на 13 человек больше по сравнению с 2021 годом», - отметили в ведомстве.
По данным МЧС, при пожарах в многоквартирных жилых зданиях и частных домах погибли 45 человек против 34 погибших годом ранее. Кроме этого, еще 6 человек погибли при прочих пожарах.
При пожарах за отчетный период пострадали 219 человек (рост на 69,8%).
В целом, в 2022 году в Азербайджане зафиксировано 2,095 тыс. пожаров (рост на 0,1%).
Х.Насирзаде
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