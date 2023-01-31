В Азербайджане в 2022г при пожарах погиб 51 человек

В Азербайджане в 2022 году в результате пожаров погиб 51 человек, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

«Это на 13 человек больше по сравнению с 2021 годом», - отметили в ведомстве.

По данным МЧС, при пожарах в многоквартирных жилых зданиях и частных домах погибли 45 человек против 34 погибших годом ранее. Кроме этого, еще 6 человек погибли при прочих пожарах.

При пожарах за отчетный период пострадали 219 человек (рост на 69,8%).

В целом, в 2022 году в Азербайджане зафиксировано 2,095 тыс. пожаров (рост на 0,1%).

Х.Насирзаде