В Азербайджане в 2022г объем госзакупок составил около 6,8 млрд манатов

В Азербайджане в 2022 году объем государственных закупок составил 6 млрд 779,2 млн манатов, заявил начальник Государственной службы по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Мамед Аббасбейли.
«По сравнению с показателем за 2021 год рост объема государственных закупок в 2022 году составил 12,8%», - сказал Аббасбейли на пресс-конференции во вторник.
По его словам, на долю государственных закупок посредством конкурсов пришлось 4 млрд 500,8 млн манатов (рост на 70,1%).
«Объем электронных госзакупок в 2022 году достиг 1 млрд 272,1 млн манатов и увеличился по сравнению с 2021 годом на 18,8%», - подчеркнул Аббасбейли.
По его словам, доля представителей малого и среднего бизнеса в тендерах составила 95%.
Б.Рустамбеков
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