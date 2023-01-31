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Инфраструктура и тендеры 31.01.2023 11:50

В Азербайджане в 2022г объем госзакупок составил около 6,8 млрд манатов

В Азербайджане в 2022 году объем государственных закупок составил 6 млрд 779,2 млн манатов, заявил начальник Государственной службы по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Мамед Аббасбейли.

«По сравнению с показателем за 2021 год рост объема государственных закупок в 2022 году составил 12,8%», - сказал Аббасбейли на пресс-конференции во вторник.

По его словам, на долю государственных закупок посредством конкурсов пришлось 4 млрд 500,8 млн манатов (рост на 70,1%).

«Объем электронных госзакупок в 2022 году достиг 1 млрд 272,1 млн манатов и увеличился по сравнению с 2021 годом на 18,8%», - подчеркнул Аббасбейли.

По его словам, доля представителей малого и среднего бизнеса в тендерах составила 95%.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ГОСЗАКУПКИ, ДИНАМИКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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