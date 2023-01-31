Азербайджан обладает большим военным преимуществом над Арменией - МКГ

Европейскому союзу (ЕС) следует наладить взаимодействие с Баку для успешного функционирования своей гражданской миссии Евросоюза в Армении (EUMA) в районе границы с Азербайджаном, которая может предотвратить эскалацию между Баку и Ереваном, считают в базирующейся в Брюсселе неправительственной организации «Международная кризисная группа» (МКГ).

Как сообщалось ранее, Совет ЕС 23 января 2023 года принял решение об учреждении гражданской миссии Евросоюза в Армении (EUMA) в рамках Общей политики безопасности и обороны. Цель двухлетней миссии – способствовать стабильности в приграничных районах Армении, укреплять доверие на местах и обеспечивать среду, способствующую усилиям по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, поддерживаемым ЕС.

«Теперь, когда Брюссель готовится к развертыванию наблюдателей, ему необходимо будет проработать многие оперативные детали, а также обратить внимание на налаживание сотрудничества с Баку, без которого миссия не сможет получить доступ как на территорию Азербайджана, так и на отдельные участки приграничной зоны, проводить мониторинг которой было бы слишком опасно без договоренностей с обеими сторонами (Баку и Ереваном – ИФ)», - говорится в отчете МКГ «Предотвращение новой войны между Арменией и Азербайджаном», который имеется в распоряжении агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Аналитики НПО также отметили необходимость поиска путей сосуществования миссии ЕС с российскими силами, дислоцированными в Армении.

В МКГ считают, что Евросоюзу необходимо действовать быстро, чтобы избежать новой войны между Баку и Ереваном в то время, как риски возобновления боевых действий остаются высокими в условиях, когда мирные переговоры Армении и Азербайджана зашли в тупик. При этом, по оценкам аналитиков МКГ, Азербайджан обладает большим военным преимуществом над Арменией.

Р.Керимов