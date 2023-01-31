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31.01.2023 12:15

Глава МИД Китая заявил коллеге из Нидерландов о важности свободы торговли, гарантий стабильности международных каналов поставок

Глава МИД КНР Цин Ган в телефонном разговоре со своим нидерландским коллегой Вопке Хукстрою заявил о намерении Китая сохранить свободный режим международной торговли и каналов поставок продукции, передает Bloomberg.

Агентство поясняет, что такие заявления прозвучали накануне на фоне попыток США ограничить возможности КНР выпускать микросхемы, привлекая при этом к этой инициативе такие страны как Нидерланды и Японию.

"Китай стремится к тому, чтобы совместными усилиями гарантировать стабильность международных каналов поставок, в том числе промышленной продукции, и сохранить мировую торговлю свободной и упорядоченной, нежели расколотой и хаотичной", - цитирует агентство слова главы МИД КНР из заявления его ведомства.

Ранее Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что Япония и Нидерланды намерены присоединиться к ограничениям США в отношении доступа Китая к современному оборудованию для производства полупроводников, нужных для создания микросхем. Нидерланды введут ограничения для ASML Holding NV, запретив компании продавать как минимум некоторые виды литографических машин, необходимых для производства ряда современных микросхем. Япония введет аналогичный запрет для Nikon Corp.

Накануне представитель МИД КНР Мао Нин обвинила США в "злоупотреблении механизмами экспортного контроля", что грозит дестабилизировать международные каналы поставок продукции. Она пообещала, что Китай примет меры в защиту своих интересов, но не уточнила, какие именно.

7 октября Минторг США запретил продажу Китаю наиболее современных чипов, а также оборудования, комплектующих и программного обеспечения для их производства, причем особое внимание уделили технологиям, связанным с искусственным интеллектом и c потенциальным военным применением. Японская Tokyo Electron Ltd и нидерландская ASML Holding являются двумя важнейшими поставщиками продукции, которые нужны США для эффективного применения санкций против Китая. По мнению аналитиков, с учетом этих компаний, а также ограничений на соответствующие поставки от американских компаний Applied Materials, Inc., Lam Research Corporation и KLA Corporation, китайским фирмам будет крайне трудно производить наиболее современные микросхемы.

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Тэги: КИТАЙ, НИДЕРЛАНДЫ, ТОРГОВЛЯ, ГАРАНТИИ


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